Серена Уильямс выступит на Уимблдоне в наряде, украшенном кристаллами Сваровски

Наряд, в котором выступит на Уимблдоне 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, будет украшен брошкой в форме логотипа Nike с 34 кристаллами Сваровски, сообщает The Independent. Это число не является случайным — именно в 34 года Серена пока в последний раз завоевала титул на Уимблдоне (2016).

«Я хотела, чтобы Серена почувствовала, что нечто подобное могла бы надеть её бабушка. Но при этом, конечно, мы сделали всё в современном стиле, созданном специально для Серены», — сказала дизайнер Эбби Суонкатт.

Фото доступно в «твиттере» Хейди Бёрджетт.

Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 1 июля. В прошлогоднем розыгрыше турнира Серена Уильямс дошла до финала, где проиграла немке Анжелике Кербер.