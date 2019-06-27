Серена Уильямс выступит на Уимблдоне в наряде, украшенном кристаллами Сваровски
Наряд, в котором выступит на Уимблдоне 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, будет украшен брошкой в форме логотипа Nike с 34 кристаллами Сваровски, сообщает The Independent. Это число не является случайным — именно в 34 года Серена пока в последний раз завоевала титул на Уимблдоне (2016).
«Я хотела, чтобы Серена почувствовала, что нечто подобное могла бы надеть её бабушка. Но при этом, конечно, мы сделали всё в современном стиле, созданном специально для Серены», — сказала дизайнер Эбби Суонкатт.
Фото доступно в «твиттере» Хейди Бёрджетт.
Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 1 июля. В прошлогоднем розыгрыше турнира Серена Уильямс дошла до финала, где проиграла немке Анжелике Кербер.
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