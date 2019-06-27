Кубок Федерации с 2020 года будет проводиться в новом формате

Международная федерация тенниса объявила об изменениях в формате розыгрыша Кубка Федерации. С 2020 года будет проводиться финальный этап соревнований с участием 12 сборных. Всего в борьбу за титул вступят 20 национальных команд.
С 2020 по 2022 год матчи финального раунда состоятся в Будапеште (Венгрия).
В предстоящем сезоне 16 команд сыграют в квалификации. Матчи состоятся 7-8 февраля 2020 года. К восьми победителям присоединятся финалисты нынешнего розыгрыша Кубка Федерации (Австралия и Франция), хозяин финала Венгрия и обладатель «уайлд-кард». В финальном раунде команды будут поделены на четыре группы. Затем будут сыграны полуфиналы и финал.
Матчи финального этапа пройдут 14-19 апреля 2020 года. Призовой фонд Кубка Федерации составит $ 18 млн.
Финалисты гарантируют себе участие в Кубке Федерации на следующий год. Сборные, занявшие 3-10-е места, сыграют в квалификационном раунде в следующем году. Матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.
Женская сборная России примет участие в квалификации.
- 27 июня 2019
-
13:51
-
13:26
-
12:56
-
12:25
-
12:15
-
11:33
-
10:18
-
09:55
-
09:21
-
09:13
- 26 июня 2019
-
23:55
-
23:15
-
22:40
-
22:10
-
21:05
-
20:41
-
20:09
-
19:44
-
18:36
-
18:20
-
18:03
-
17:50
-
17:43
-
17:00
-
16:24
-
15:43
-
15:26
-
13:58
-
13:23
-
13:10
-
13:08
-
12:11
-
10:45
-
10:37
-
10:13