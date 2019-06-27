Кубок Федерации с 2020 года будет проводиться в новом формате

Международная федерация тенниса объявила об изменениях в формате розыгрыша Кубка Федерации. С 2020 года будет проводиться финальный этап соревнований с участием 12 сборных. Всего в борьбу за титул вступят 20 национальных команд.

С 2020 по 2022 год матчи финального раунда состоятся в Будапеште (Венгрия).

В предстоящем сезоне 16 команд сыграют в квалификации. Матчи состоятся 7-8 февраля 2020 года. К восьми победителям присоединятся финалисты нынешнего розыгрыша Кубка Федерации (Австралия и Франция), хозяин финала Венгрия и обладатель «уайлд-кард». В финальном раунде команды будут поделены на четыре группы. Затем будут сыграны полуфиналы и финал.

Матчи финального этапа пройдут 14-19 апреля 2020 года. Призовой фонд Кубка Федерации составит $ 18 млн.

Финалисты гарантируют себе участие в Кубке Федерации на следующий год. Сборные, занявшие 3-10-е места, сыграют в квалификационном раунде в следующем году. Матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.

Женская сборная России примет участие в квалификации.