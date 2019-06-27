Карловский в пяти сетах проиграл в финале квалификации Уимблдона

Российский теннисист Евгений Карловский не сумел пробиться в основную сетку Уимблдона. В финале квалификации он в упорной борьбе проиграл представителю Италии Андреа Арнабольди со счётом 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 3:6. Продолжительность противостояния составила 3 часа 22 минуты.

Карловский 12 раз подал навылет, активно выиграл 57 очков и совершил 65 невынужденных ошибок. На счету Арнабольди 3 эйса, 53 виннера и 46 неточностей.

Имя первого соперника 31-летнего итальянца в основной сетке соревнований станет известно завтра, 28 июня.

Матчи основной сетки Уимблдона пройдут с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом травяного турнира «Большого шлема» является серб Новак Джокович. Он получил первый номер посева.