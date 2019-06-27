Новак — о первом матче с Федерером: думал, что мне повезло с жеребьёвкой

Финалист двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, бывшая пятая ракетка мира чех Иржи Новак рассказал, каким ему запомнилась встреча со швейцарцем Роджером Федерером в первом круге Уимблдона 1999 года. В том матче Иржи одержал победу со счётом 6:3, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4. Для уроженца Базеля это был дебют на травяном турнире «Большого шлема».
«Я был в топ-100, так что без проблем попал на Уимблдон, и мне противостоял Роджер, который был юниором и получил „уайлд-кард“. Я думал, что мне повезло с жеребьёвкой. Я не так хорошо играл на траве, поэтому радовался, что у меня есть отличный шанс выиграть стартовый матч.
В ходе матча я понял, что Федерер не так уж плох. Но я не мог представить, что он добьётся столь многого. Позднее мы играли на харде и грунте, и я видел, что он хорош», — цитирует Новака AFP.
Федерер — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема».
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