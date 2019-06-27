Корне – о новом формате Кубка Федерации: отличная работа. Вы убили турнир!

Французская теннисистка Ализе Корне резко отреагировала на изменения формата Кубка Федерации. Спортсменка раскритиковала организаторов под постом в официальном аккаунте соревнований в «Твиттере», в котором говорилось о новшествах турнира.



«Отличная работа по убийству турнира! То же самое было сделано с Кубком Дэвиса. И даже никто совершенно не удосужился спросить мнение игроков. Очень разочаровывает», — написала француженка в своём «твиттере».



Напомним, с 2020 года Кубок Федерации будет проходить в новом формате. В предстоящем сезоне 16 команд сыграют в квалификации. Матчи состоятся 7-8 февраля 2020 года. К восьми победителям присоединятся финалисты нынешнего розыгрыша Кубка Федерации (Австралия и Франция), хозяин финала Венгрия и обладатель «уайлд-кард». В финальном раунде команды будут поделены на четыре группы. Затем будут сыграны полуфиналы и финал.

Кубок Федерации с 2020 года будет проводиться в новом формате