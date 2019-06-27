Фото Серены Уильямс появится на пачке американских хлопьев «Завтрак чемпионов»

Коробку американского завтрака Wheaties, который продаётся под торговой маркой «Завтрак чемпионов», украсит изображение американской теннисистки Серены Уильямс.
«Она спортсменка. Она модельер. Она филантроп. Она мама. Серена Уильямс – чемпион», — отмечают производители завтраков.
Фото доступно в «твиттере» Wheaties.
На коробке с хлопьями прежде размещались портреты и других теннисистов, таких как Артур Эш, Крис Эверт, Пит Сампрас и Андре Агасси.
Ранее стало известно, что наряд, в котором выступит на Уимблдоне 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», будет украшен брошкой в форме логотипа Nike с 34 кристаллами Сваровски.
Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 1 июля. В прошлогоднем розыгрыше турнира Серена Уильямс дошла до финала, где проиграла немке Анжелике Кербер.
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