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Фото Серены Уильямс появится на пачке американских хлопьев «Завтрак чемпионов»

Фото Серены Уильямс появится на пачке американских хлопьев «Завтрак чемпионов»
Теннис / WTA 0

Коробку американского завтрака Wheaties, который продаётся под торговой маркой «Завтрак чемпионов», украсит изображение американской теннисистки Серены Уильямс.

«Она спортсменка. Она модельер. Она филантроп. Она мама. Серена Уильямс – чемпион», — отмечают производители завтраков.

Фото доступно в «твиттере» Wheaties.

На коробке с хлопьями прежде размещались портреты и других теннисистов, таких как Артур Эш, Крис Эверт, Пит Сампрас и Андре Агасси.

Ранее стало известно, что наряд, в котором выступит на Уимблдоне 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», будет украшен брошкой в форме логотипа Nike с 34 кристаллами Сваровски.

Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 1 июля. В прошлогоднем розыгрыше турнира Серена Уильямс дошла до финала, где проиграла немке Анжелике Кербер.

Серена Уильямс выступит на Уимблдоне в наряде, украшенном кристаллами Сваровски
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