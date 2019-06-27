Российские теннисистки Калинская и Флинк пробились в основную сетку Уимблдона

В Лондоне (Великобритания) продолжается квалификационный турнир за право участвовать в основной сетке Уимблдона. Российские теннисистки Анна Калинская и Варвара Флинк сумели одержать победы в финале отборочного турнира и выступят на травяном турнире «Большого шлема».



Соперницей Калинской по решающей встрече квалификации была немка Антония Лоттнер, ранее выбившая из борьбы россиянку Наталью Вихлянцеву. Повторить успех немке не удалось. За 1 час 11 минут Калинская одержала уверенную победу со счётом 6:3, 6:3.



Варваре Флинк пришлось намного труднее, нежели её соотечественнице. Россиянка играла с восьмой сеяной квалификации Еленой Рыбакиной из Казахстана. Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут. В напряжённом трёхсетовом поединке победу праздновала Флинк – 6:3, 4:6, 8:6.



Соперницы россиянок по первому кругу основной сетки турнира «Большого шлема» определятся позднее. Уимблдон пройдёт в Лондоне с 1 по 14 июля.