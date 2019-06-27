Соболенко в трёх сетах уступила Бертенс в четвертьфинале турнира в Истбурне

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко, посеянная под восьмым номером на турнире в Истбурне (Великобритания), не сумела пробиться в полуфинал соревнований. В напряжённом трёхсетовом поединке с третьей ракеткой турнира Кики Бертенс из Нидерландов она проиграла со счётом 4:6, 6:3, 4:6.



Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. Соболенко ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 1. На счету Бертенс ни одного эйса и ни одной двойной ошибки, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 2.



За выход в финал соревнований теннисистка из Нидерландов поспорит с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и Каролиной Плишковой из Чехии, посеянной под вторым номером.



Действующей чемпионкой турнира в Истбурне является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она обыграла Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (7:5).