Поляк Хуркач исполнил два удара в падении подряд в 1/4 финала турнира в Истбурне

В Истбурне (Великобритания) продолжается мужской травяной турнир в рамках подготовки к Уимблдону. Польский теннисист Хуберт Хуркач в четвертьфинальном матче с американцем Тейлором Фритцем удостоился аплодисментов публики за эффектный розыгрыш в концовке второго сета.



Выполнив подачу, поляк вышел к сетке, однако не сумел удачно отыграться после удара Фритца по линии. Тогда американец попытался обвести Хуркача. Поляку пришлось прыгать, чтобы достать мяч. Ему удалось выполнить удар из неудобного положения, после чего мяч приземлился в углу корта. Тогда Фритц попытался сильно пробить по линии. Хуркач едва успел подняться на ноги, как ему вновь пришлось прыгать за мячом. Этот удар снова оказался удачным, принеся поляку победу в гейме.

Видео этого эффектного эпизода можно посмотреть в «твиттере» Tennis TV.



Одержать победу в матче Хуркачу всё же не удалось. Поляк уступил со счётом 4:6, 6:7 (5:7).