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Александрова за 54 минуты проиграла Плишковой в 1/4 финала турнира в Истбурне

Александрова за 54 минуты проиграла Плишковой в 1/4 финала турнира в Истбурне
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела пробиться в полуфинал турнира в Истбурне (Великобритания). Она не смогла навязать борьбу второй сеяной соревнований Каролине Плишковой из Чехии, проиграв со счётом 2:6, 0:6.

Продолжительность поединка составила 54 минуты. Александрова 3 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и не создала ни одного брейк-пойнта за всю встречу. На счету теннисистки из Чехии 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Соперницей Плишковой в матче за выход в финал станет третья сеяная соревнований Кики Бертенс из Нидерландов, в напряжённом двухчасовом поединке одолевшая Арину Соболенко из Беларуси (8) — 6:4, 3:6, 6:4.

Действующей чемпионкой турнира в Истбурне является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она обыграла Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (7:5).

27 июня 2019 года, четверг. 19:05 МСК
Истбурн (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Екатерина Александрова
52
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
0 : 2
Каролина Плишкова
3
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
2 0  
6 6  
           
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