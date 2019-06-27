Александрова за 54 минуты проиграла Плишковой в 1/4 финала турнира в Истбурне

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела пробиться в полуфинал турнира в Истбурне (Великобритания). Она не смогла навязать борьбу второй сеяной соревнований Каролине Плишковой из Чехии, проиграв со счётом 2:6, 0:6.



Продолжительность поединка составила 54 минуты. Александрова 3 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и не создала ни одного брейк-пойнта за всю встречу. На счету теннисистки из Чехии 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.



Соперницей Плишковой в матче за выход в финал станет третья сеяная соревнований Кики Бертенс из Нидерландов, в напряжённом двухчасовом поединке одолевшая Арину Соболенко из Беларуси (8) — 6:4, 3:6, 6:4.



Действующей чемпионкой турнира в Истбурне является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она обыграла Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (7:5).