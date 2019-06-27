Рафаэль Надаль выставил на продажу яхту «Бетховен» за $ 3 млн
18-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль, занимающий вторую строчку рейтинга ATP, принял решение продать свою яхту «Бетховен», купленную им в 2016 году.
По информации Daily Mail, испанец выставил судно на продажу за £ 2,3 млн (около $ 3 млн). Это на $ 380 тыс. меньше суммы, за которую Надаль приобрёл яхту три года назад. По словам теннисиста, он проводил время на «Бетховене», чтобы побыть в уединении. 12-кратный победитель Открытого чемпионата Франции регулярно отправлялся в плавание неподалёку от острова Мальорка, откуда он родом.
Яхта «Бетховен» способна разгоняться до скорости 56 км/ч. Длина яхты составляет 23 метра. На судне четыре спальни. О причинах продажи яхты не сообщается.
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