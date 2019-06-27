Победа Кербер и поражение Александровой — в обзоре 1/4 финала турнира в Истбурне

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на турнире в Истбурне (Великобритания) под четвёртым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Румынии Симону Халеп (6) со счётом 6:4, 6:3.

Представительница Беларуси Арина Соболенко (8) в напряжённом трёхсетовом поединке с третьей ракеткой турнира Кики Бертенс из Нидерландов проиграла со счётом 4:6, 6:3, 4:6.

А российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла навязать борьбу второй сеяной соревнований Каролине Плишковой из Чехии, проиграв со счётом 2:6, 0:6. Продолжительность поединка составила всего 54 минуты.

Действующей чемпионкой турнира в Истбурне является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она обыграла Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (7:5).