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Финалист US Open оценил шансы Федерера и Серены Уильямс выиграть Уимблдон

Финалист US Open оценил шансы Федерера и Серены Уильямс выиграть Уимблдон
Теннис / Уимблдон 2019 0

Экс четвёртая ракетка мира и финалист Открытого чемпионата США 1997 года британец Грег Руседски попытался спрогнозировать результаты швейцара Роджера Федерера и американки Серены Уильямс на предстоящем Уиблдоне.

«Я всё ещё полагаю, что у мужчин выиграет кто-то из большой тройки. Федерер — мой главный фаворит. Если Рафаэль Надаль доберётся до второй недели, он станет опасным соперником. Есть ещё и действующий чемпион Новак Джокович. Кто-то из этих парней выиграет турнир, но у Федерера сейчас немного больше шансов.

Если Серена Уильямс здорова, она всегда является фаворитом. Вопрос в том, здорова ли она, достаточно ли матчей провела. Этого мы не знаем. Полагаю, если бы она была здорова, то, вероятно, играла бы больше. Думаю, они в месте с тренером Патриком Муратоглу не хотят раскрывать карты. Если Серена пробьётся во вторую неделю, её шансы значительно возрастут», — приводит слова Руседски Metro.

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