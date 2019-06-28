Роддик: Роджер Федерер — по-настоящему искренний и честный человек

Экс первая ракетка мира американец Энди Роддик в десятую годовщину самого длинного финала Уимблдона в одиночном разряде, в котором он уступил швейцарцу Роджеру Федереру — 7:5, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:3, 14:16, поделился историей, произошедшей по окончании встречи.



«У нас была одна общая раздевалка. Когда я вошёл туда, я был опустошён, шокирован и не мог поверить в произошедшее. И в этот момент зашла команда Роджера. Разумеется, они должны были праздновать. Но я увидел краем глаза, как Роджер указал команде на меня и попросил их замолчать.



Не думаю, что Федерер настолько наивен, чтобы сказать:« Я просто ещё один парень, играющий в теннис». Он прекрасно понимает силу, которая у него есть. Я думаю, что по своей сути он по-настоящему искренний, честный, хороший человек», — приводит слова Роддика Daily Express.