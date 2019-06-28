62-я ракетка мира — о травме: услышала хруст в ноге. Думала, не смогу ходить

Представительница Туниса Онс Жабер рассказала о повреждении, полученном в ходе матча 1/4 финала турнира в Истбурне с француженкой Ализе Корне. Несмотря на травму, 62-я ракетка мира одержала победу со счётом 1:6, 7:5, 6:3.
«На этом турнире я всё время проигрываю первый сет, а потом возвращаюсь в игру. Это мотивирует меня лучше проводить вторую партию. Я очень довольна победой. В концовке мне пришлось нелегко. Я испугалась из-за своего голеностопа. Надеюсь, всё будет нормально. Я постаралась наладить движение по корту и вновь выполнять свои удары.
В восьмом гейме случился затяжной розыгрыш. Я постаралась выполнить форхенд по линии, но не очень хорошо поставила ногу. Я услышала хруст. Всё произошло так быстро, я ничего не смогла понять. Но оказалось, что всё не так плохо. Я думала, что не смогу ходить. Но затем я стала пытаться, думала о фильме Karate Kid («Парень-каратист»). Я играла на одной ноге, мне было всё равно. Я понимала, что победа близка и не хотела упустить свой шанс", — цитирует Жабер официальный сайт тура.
За выход в финал Онс поспорит с немкой Анжеликой Кербер.
- 28 июня 2019
-
09:27
-
09:20
-
00:16
- 27 июня 2019
-
23:51
-
22:07
-
21:45
-
21:16
-
20:44
-
20:03
-
19:15
-
18:55
-
18:26
-
18:21
-
18:15
-
17:55
-
16:34
-
16:20
-
15:23
-
13:51
-
13:26
-
12:56
-
12:25
-
12:15
-
11:33
-
10:18
-
09:55
-
09:21
-
09:13
- 26 июня 2019
-
23:55
-
23:15
-
22:40
-
22:10
-
21:05
-
20:41
-
20:09