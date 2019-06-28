62-я ракетка мира — о травме: услышала хруст в ноге. Думала, не смогу ходить

Представительница Туниса Онс Жабер рассказала о повреждении, полученном в ходе матча 1/4 финала турнира в Истбурне с француженкой Ализе Корне. Несмотря на травму, 62-я ракетка мира одержала победу со счётом 1:6, 7:5, 6:3.

«На этом турнире я всё время проигрываю первый сет, а потом возвращаюсь в игру. Это мотивирует меня лучше проводить вторую партию. Я очень довольна победой. В концовке мне пришлось нелегко. Я испугалась из-за своего голеностопа. Надеюсь, всё будет нормально. Я постаралась наладить движение по корту и вновь выполнять свои удары.

В восьмом гейме случился затяжной розыгрыш. Я постаралась выполнить форхенд по линии, но не очень хорошо поставила ногу. Я услышала хруст. Всё произошло так быстро, я ничего не смогла понять. Но оказалось, что всё не так плохо. Я думала, что не смогу ходить. Но затем я стала пытаться, думала о фильме Karate Kid («Парень-каратист»). Я играла на одной ноге, мне было всё равно. Я понимала, что победа близка и не хотела упустить свой шанс", — цитирует Жабер официальный сайт тура.

За выход в финал Онс поспорит с немкой Анжеликой Кербер.