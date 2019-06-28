Кар. Плишкова — об Александровой: я не против, когда соперница много ошибается

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала победу над россиянкой Екатериной Александровой в четвертьфинале турнира в Истбурне со счётом 6:2, 6:0.

«Я могу хорошо подавать. Если у соперницы возникают трудности, то победить благодаря подаче мне становится легче. Также я могу таким образом отыгрывать брейк-пойнты. Я не против, когда соперница много ошибается.

В начале матча мне было нелегко. У меня была пара брейк-пойнтов, но я их не реализовала. Но в важных моментах я действовала отлично и играла лучше. Соперница то включалась, то выключалась. Она старалась играть чересчур активно в атаке. Я же постоянно оказывала давление на неё, особенно на её второй подаче", — цитирует Плишкову официальный сайт тура.

В полуфинале Каролина сыграет с голландкой Кики Бертенс.

«Она обыграла меня в прошлом году на Уимблдоне и дошла до четвертьфинала, так что трава — не худшее покрытие для неё. Я смотрела её игру сегодня. Она уже играла в финале травяного турнира, так что практики у неё на неделю больше. Мне нужно будет сохранять терпение. Она не будет делать так много подарков на корте, как Александрова. Кики так часто ошибаться не будет. Но, возможно, у меня будет больше времени», — сказала Плишкова.