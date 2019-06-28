Беккер: Саша Зверев в кризисе

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Борис Беккер оценил потенциал соотечественника Александра Зверева.

«Думаю, он один из немногих талантов нового поколения, который может выйти на следующий уровень. Он может стать первой ракеткой мира, но для этого должен избавиться от недостатков в игре. Он находится в кризисе, в этом нет сомнений. Он играет слишком далеко от задней линии и хочет всех перебороть. Он побеждает, но тратит слишком много сил. Саша мог бы выигрывать матчи быстрее, но, конечно, говорить легче, чем делать.

Думаю, благодаря своей подаче он может хорошо выступать на траве, но дело не только в ней, но и в его невероятной мощи. Я не знаю его ровесников со столь мощными ударами. Вопрос лишь в том, как правильно вложить силу в игру. Приобретя больше опыта, он станет лучше играть на траве", — цитирует Беккера Metro.

Зверев сыграет на Уимблдоне, который стартует 1 июля.