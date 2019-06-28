Джокович сыграет с Кольшрайбером, Медведев — с Лоренци в первом круге Уимблдона

В Лондоне состоялась жеребьёвка основной сетки Уимблдона в мужском одиночном разряде. Действующий чемпион серб Новак Джокович (1) стартует матчем с немцем Филиппом Кольшрайбером, швейцарец Роджер Федерер (2) — с Ллойдом Джорджем Харрисом из ЮАР. Испанец Рафаэль Надаль (3) встретится с японцем Юити Сугитой.

Немец Александр Зверев (6) сыграет с чехом Иржи Веселы, австриец Доминик Тим (5) — с американцем Сэмом Куэрри, американец Джон Иснер (9) — с норвежцем Каспером Руудом, грек Стефанос Циципас (7) — с итальянцем Томасом Фаббьяно.

Россиянин Даниил Медведев (11) встретится с итальянцем Паоло Лоренци. Соперником Карена Хачанова (10) будет представитель Южной Кореи Квон Сон У (Q), Андрей Рублёв сразится с чилийцем Кристьяном Гарином.

Матчи основной сетки начнутся 1 июля.

Сетка турнира будет доступна на «Чемпионате».