15-летняя рекордсменка Гауфф сразится с 39-летней В. Уильямс на старте Уимблдона

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, ставшая самой молодой участницей Уимблдона в истории, в первом круге сыграет с 39-летней соотечественницей Винус Уильямс.

Одной из теннисисток, пострадавших от американки в квалификации, оказалась россиянка Валентина Ивахненко. В полуфинале отборочного турнира она проиграла Гауфф со счётом 2:6, 3:6. В финале отбора Кори одержала победу над бельгийкой Гретье Миннен со счётом 6:1, 6:1.

Винус Уильямс — пятикратная победительница Уимблдона в одиночном разряде.

Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 1 июля. Действующей чемпионкой является немецкая теннисистка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс.

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