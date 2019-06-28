15-летняя рекордсменка Гауфф сразится с 39-летней В. Уильямс на старте Уимблдона
15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, ставшая самой молодой участницей Уимблдона в истории, в первом круге сыграет с 39-летней соотечественницей Винус Уильямс.
Одной из теннисисток, пострадавших от американки в квалификации, оказалась россиянка Валентина Ивахненко. В полуфинале отборочного турнира она проиграла Гауфф со счётом 2:6, 3:6. В финале отбора Кори одержала победу над бельгийкой Гретье Миннен со счётом 6:1, 6:1.
Винус Уильямс — пятикратная победительница Уимблдона в одиночном разряде.
Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 1 июля. Действующей чемпионкой является немецкая теннисистка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс.
Сетка турнира доступна на «Чемпионате».
15-летняя американка Гауфф стала самой молодой участницей Уимблдона в истории
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