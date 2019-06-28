Кирьос лайкнул видео, посвящённое потенциальной встрече с Надалем на Уимблдоне

Австралийский теннисист Ник Кирьос поставил лайк под видео с турнира в Акапулько, на котором он обыграл испанца Рафаэля Надаля. После игры соперники довольно холодно приветствовали друг друга.
Видео было опубликовано в связи с тем, что Ник и Рафаэль могут встретиться во втором круге Уимблдона. На старте соревнований Надаль встретится с японцем Юити Сугитой, а Кирьос — с соотечественником Джорданом Томпсоном.
«Потенциальный второй круг Уимблдона», — говорится в подписи к видео, опубликованном в «инстаграме» Tennis TV.
Надаль, посеянный на турнире в Акапулько под первым номером, проиграл Кирьосу со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 6:7 (6:8). После матча Рафаэль сказал, что Кирьосу «не хватает уважения к публике, сопернику и к себе самому». В том матче Кирьос выполнил свой фирменный трюк, подав с руки.
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