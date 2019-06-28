Звонарёва, Родина и Цибулкова снялись с Уимблдона

Россиянки Вера Звонарёва и Евгения Родина, а также представительница Словакии Доминика Цибулкова снялись с Уимблдона, который стартует 1 июля. В основной сетке их заменят «лаки-лузеры» — американки Кристина Макхэйл, Лорен Дэвис и чешка Мари Бузкова.

«С грустью вынуждена объявить, что я не смогу выступить на Уимблдоне в этом году. Около месяца назад моя травма ахиллова сухожилия вновь вернулась, и, к сожалению, ситуация улучшилась недостаточно, чтобы я смогла выступать на высочайшем уровне. Это очень нелегко для меня, особенно учитывая, что на прошлом Уимблдоне я дошла до четвертьфинала. У меня остались невероятные воспоминания. Мне будет не хватать местных болельщиков и милых прогулок по Уимблдону», — написала Цибулкова в своём «инстаграме».

Действующей чемпионкой является немка Анжелика Кербер.