Кар. Плишкова разгромила Бертенс в полуфинале турнира в Истбурне

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Истбурне (Великобритания) под вторым номером, вышла в финал, разгромив представительницу Нидерландов Кики Бертенс (3) со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 56 минут.



Каролина трижды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

В финале Плишкова сыграет с немкой Анжеликой Кербер, получившей четвёртый номер посева. Турнир с призовым фондом $ 998 712 завершится завтра, 29 июня.



В 2018 году чемпионкой турнира в Истбурне стала датчанка Каролина Возняцки. В финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 7:6 (7:5).

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