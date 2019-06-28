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Кар. Плишкова разгромила Бертенс в полуфинале турнира в Истбурне

Кар. Плишкова разгромила Бертенс в полуфинале турнира в Истбурне
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Истбурне (Великобритания) под вторым номером, вышла в финал, разгромив представительницу Нидерландов Кики Бертенс (3) со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 56 минут.

Каролина трижды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

В финале Плишкова сыграет с немкой Анжеликой Кербер, получившей четвёртый номер посева. Турнир с призовым фондом $ 998 712 завершится завтра, 29 июня.

В 2018 году чемпионкой турнира в Истбурне стала датчанка Каролина Возняцки. В финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 7:6 (7:5).

28 июня 2019 года, пятница. 15:05 МСК
Истбурн (ж). 1/2 финала
Матч окончен
Кики Бертенс
4
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
0 : 2
Каролина Плишкова
3
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
1 2  
6 6  
           
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