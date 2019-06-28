Шарапова провела видеоэкскурсию по своему дому

Экс первая ракетка мира из России Мария Шарапова показала свой дом американскому журналу Architectural Digest. 10-минутное видео стало частью рубрики издания «По домам».
32-летняя уроженка Нягани предпочитает минимализм, а для оформления жилья выбрала японский стиль. В подвале особняка располагаются две дорожки для боулинга, в который сама Мария, по её признанию, не играет.
«Я была одержима процессом создания дома. Я прилетала с турнира и сразу же шла на строительную площадку или в офис, где работали над проектом. Практически вся работа была полностью на мне, и я ничего никому не делегировала.
Что касается стилистики, то я люблю минимализм. В детстве меня окружал этот стиль. Я считаю, что если ты не пользуешься какой-либо вещью, то тебе она не нужна тебе в интерьере», — цитирует Марию Architectural Digest.
Видео доступно на канале Architectural Digest в Youtube.
В настоящее время россиянка является 80-й ракеткой мира. Сегодня стало известно имя её первой соперницы на Уимблдоне.
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