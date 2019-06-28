Федерер: в 15 лет учился давать автографы на случай, если вдруг прославлюсь

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился забавным фактом из своего детства.



«Действительно, в 15 лет я отрабатывал автографы на тот случай, если вдруг стану прославленным теннисистом. Я надеялся, что однажды буду выигрывать на турнирах, попаду в топ-100 мирового рейтинга. Рассчитывал даже поиграть с ребятами, за которым следил по телевизору.



Уже в 18 лет я попал в топ-100 и подумал: «Получается, я почти в туре. Нахожусь в одной раздевалке с Агасси и Сампрасом. Очень круто», — цитирует Федерера The Financial Times.



Напомним, Федерер является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема». Всего швейцарец выиграл 102 турнира категории АТР. В настоящее время 37-летний ветеран является третьей ракеткой мира.

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