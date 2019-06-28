Разгромная победа Плишковой над Бертенс — в обзоре полуфинала турнира в Истбурне

Вашему вниманию — обзор полуфинального матча на травяных соревнованиях в Истбурне (Великобритания).



Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Истбурне под вторым номером, вышла в финал, разгромив представительницу Нидерландов Кики Бертенс со счётом 6:1, 6:2. В финале Плишкова встретится с немкой Анжеликой Кербер, получившей четвёртый номер посева.



Анжелике Кербер на корт сегодня выходить не пришлось. Её соперница из Туниса Онс Жабер снялась с матча за несколько часов до его начала.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



Действующей чемпионкой турнира в Истбурне является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (7:5).