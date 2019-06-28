Надаль, Федерер, Тим, Зверев и Фоньини устроили совместный обед

Представители первой десятки рейтинга АТР Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Доминик Тим, Александр Зверев и Фабио Фоньини провели совместный обед в Лондоне.



Вероятно, мероприятие было приурочено к грядущему Кубку Лэйвера — все теннисисты являются представителями команды Европы, к тому же каждый из них опубликовал фото, оставив под ним соответствующий хештег.

Фото доступно в «инстаграме» Рафаэля Надаля.

Третий Кубок Лэйвера будет проходить в Женеве (Швейцария) в период с 20 по 22 сентября. Предыдущие два розыгрыша турнира проводились в Праге (Чехия) и Чикаго (США).



Ранее стало известно, что выставочный турнир стал частью официального календаря АТР. Билеты на третий розыгрыш Кубка Лэйвера были распроданы за два часа.