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Надаль, Федерер, Тим, Зверев и Фоньини устроили совместный обед

Надаль, Федерер, Тим, Зверев и Фоньини устроили совместный обед
Теннис / ATP 0

Представители первой десятки рейтинга АТР Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Доминик Тим, Александр Зверев и Фабио Фоньини провели совместный обед в Лондоне.

Вероятно, мероприятие было приурочено к грядущему Кубку Лэйвера — все теннисисты являются представителями команды Европы, к тому же каждый из них опубликовал фото, оставив под ним соответствующий хештег.

Фото доступно в «инстаграме» Рафаэля Надаля.

Третий Кубок Лэйвера будет проходить в Женеве (Швейцария) в период с 20 по 22 сентября. Предыдущие два розыгрыша турнира проводились в Праге (Чехия) и Чикаго (США).

Ранее стало известно, что выставочный турнир стал частью официального календаря АТР. Билеты на третий розыгрыш Кубка Лэйвера были распроданы за два часа.

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