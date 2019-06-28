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Федерер — о появлении Надаля в туре: я хотел доминировать в теннисе вечно

Федерер — о появлении Надаля в туре: я хотел доминировать в теннисе вечно
Теннис / Уимблдон 2019 0

Швейцарец Роджер Федерер заявил, что был не слишком рад появлению серьёзных конкурентов в середине 2000-х годов.

«Конечно, я не хотел этого. Я бы хотел доминировать вечно. Мне понадобилось время для того, чтобы привыкнуть к Надалю.

В любом случае в определённый момент мне пришлось признать его силу и сказать: «Ты действительно очень хорош». Теперь я оглядываюсь назад и радуюсь тому, что появилась конкуренция — нельзя всё время быть на вершине. Каждый из соперников делает меня лучше, и я благодарен им», — цитирует Федерера The Financial Times.

Напомним, 37-летний Федерер является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема». На счету 32-летнего испанца Рафаэля Надаля 17 побед на турнирах категории мэйджор.

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