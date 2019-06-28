Циципас рассказал, какие качества взял бы от Надаля, Федерера и Джоковича

Греческий теннисист Стефанос Циципас выделил лучшие качества у лидеров мирового тенниса.



«Что бы я взял от Федерера, Надаля и Джоковича? У Рафы однозначно дух, у Роджера подачу и… бэкхенд Новака. Джокович вообще один из лучших игроков в истории по игре на задней линии.



Надаль? От него всегда исходит такая энергия, такой боевой дух… Этому стоит поучиться. Хотя, сомневаюсь, что этому вообще можно научиться. Иногда нужно просто таким родиться. А вот Федерер играет так, как научиться нельзя. Это, наверное, природный дар.



Тем не менее, я другой, у меня свой характер и пытаться делать то, что делают они не для меня. В этом случае я бы просто копировал их, а я это ненавижу», — цитирует Циципаса The Intependent.

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