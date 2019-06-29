Иснер: ожидания от Уимблдона низкие. Возможно, проиграю уже в первом круге

Американец Джон Иснер поделился мыслями о своём возвращении в тур после перелома стопы. Свой последний официальный матч 34-летний теннисист провёл в финале «Мастерса» в Майами (США) в конце марта.



«Ожидания от турнира? Они низкие. Самым главным для меня сейчас является завершить турнир в полном здравии, дабы приобрести уверенность на следующие турниры. Сейчас я в отличной форме, нога полностью зажила и не беспокоит меня.



Действительно не знаю, будет ли Уимблдон для меня успешным. Если смогу набрать форму в ходе первых раундов, буду очень опасным. Тем не менее найти нужный импульс будет непросто. Возможно, проиграю в первом же раунде, посмотрим», — цитирует Иснера официальный сайт АТР.



Первым соперником американца на Уимблдоне станет представитель Норвегии Каспер Рууд. В прошлогоднем розыгрыше травяных соревнований Джон добрался до полуфинальной стадии.

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