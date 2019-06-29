Федерер рассказал, с кем из теннисистов продолжит общение по завершении карьеры

Швейцарец Роджер Федерер поделился тем, как видит свою жизнь после завершения профессиональной карьеры.



«Не думаю, что появится какое-то ощущение пустоты или чего-то типа того. У меня есть благотворительный фонд, четверо детей, рекламные контракты. Дел будет хватать, я буду в порядке.



Другое дело, что я буду сильно скучать по своей второй семье — игрокам и туру в целом. Вероятно, это будет самым сложным моментом.



В такие моменты, вероятно, нужно задуматься с кем ты продолжишь своё дальнейшее общение. Тогда и понимаешь, кто твои настоящие друзья. Думаю, что с Рафаэлем я точно продолжу общаться», — цитирует Федерера The Financial Times.

37-летний Федерер и 33-летний Надаль встречались друг с другом 39 раз. В 24 случаях победу одержал Рафаэль, в 15 — Роджер.

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