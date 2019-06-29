Циципас: после Australian Open соперники начали меня уважать, я это вижу

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своём отношении к теннису.



«С самого раннего возраста я не испытывал никаких проблем с настроем на матчи. Родители и тренеры всегда говорили, что нужно забыть обо всём, что происходит вокруг. В одном из своих интервью Наоми Осака сказала, что в матчах нужно концентрироваться исключительно на себе. Я полностью с ней согласен.



Иногда я просматриваю свои матчи и вижу, что слишком закрываюсь в себе. Но именно эти матчи получаются лучшими в моём исполнении.



После моего успеха на Открытом чемпионате Австралии соперники начали меня уважать, я это вижу. Зрители? Они начали чаще узнавать за пределами корта, это приятно. Я тоже люблю делиться с ними своими интересами, хобби.



Я очень рад, что нахожусь так высоко в столь юном возрасте. Это круто, к тому же, мне кажется, я заслужил то, что имею. Тяжело на протяжении всей карьеры играть на маленьких турнирах. Я же уже сейчас имею возможность играть на лучших турнирах перед большим количеством зрителей», — цитирует Циципаса The Independent.

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