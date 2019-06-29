Федерер рассказал о любимом футболисте
Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что восхищается игрой нападающего футбольного клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
«Мне нравится, когда Месси получает мяч, сразу же разворачивается и потом делает что хочет. Он способен на что угодно. У него есть выбор: отдать пас, обыграть соперника или пробить. Всегда есть три варианта. И он может успешно исполнить любой из них. Лео — один из немногих футболистов, кто способен на такое», — цитирует Федерера The Financial Times.
Ранее в четвертьфинале Кубка Америки сборная Аргентины обыграла команду Венесуэлы со счётом 2:0 благодаря голам Лаутаро Мартинеса и Джовани Ло Чельсо. За выход в финал турнира аргентинцы поборются с Бразилией.
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