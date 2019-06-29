Шарапова поддержала ЛГБТ-сообщество
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова опубликовала фотографию в футболке с поддержкой ЛГБТ-сообщества с надписью «Все заслуживают любви».
В этом наряде 32-летняя спортсменка открывала отдел по продаже своих конфет в лондонском магазине Kingdom Of Sweets.
Напомним, стало известно имя первой соперницы Шараповой на Уимблдоне в женском одиночном разряде. Россиянка стартует на турнире матчем с француженкой Полин Пармантье. Соревнования пройдут на травяных кортах с 1 по 14 июля. В 2018 году победу на Уимблдоне одержала немка Анжелика Кербер.
В настоящее время Мария является 80-й ракеткой мира. Ранее она восстановилась после травмы плеча.
Запись доступна на странице Шараповой в "Инстаграме".
Шарапова провела видеоэкскурсию по своему дому
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