Шарапова поддержала ЛГБТ-сообщество

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова опубликовала фотографию в футболке с поддержкой ЛГБТ-сообщества с надписью «Все заслуживают любви».

В этом наряде 32-летняя спортсменка открывала отдел по продаже своих конфет в лондонском магазине Kingdom Of Sweets.

Напомним, стало известно имя первой соперницы Шараповой на Уимблдоне в женском одиночном разряде. Россиянка стартует на турнире матчем с француженкой Полин Пармантье. Соревнования пройдут на травяных кортах с 1 по 14 июля. В 2018 году победу на Уимблдоне одержала немка Анжелика Кербер.

В настоящее время Мария является 80-й ракеткой мира. Ранее она восстановилась после травмы плеча.

Запись доступна на странице Шараповой в "Инстаграме".