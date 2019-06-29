Определились финалисты травяного турнира категории АТР 250 в Анталье

В Анталье (Турция) завершились полуфинальные матчи травяного турнира категории АТР 250 с призовым фондом € 507 490.
Первым финалистом стал сербский теннисист Миомир Кецманович, на трёх тай-брейках обыгравший австралийца Джордана Томпсона — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:1). Продолжительность матча составила 2 часа 50 минут.
За главный трофей соревнований с Кецмановичем сразится итальянец Лоренцо Сонего, не испытавший проблем в матче с Пабло Карреньо-Бустой из Испании — 6:3, 7:6 (7:2). Встреча продлилась 1 час 10 минут.
Ранее 19-летний Кецманович и 24-летний Сонего в матчах основной сетки соревнований категории АТР не встречались. Их единственная встреча в туре АТР произошла во втором раунде квалификации турнира в Женеве, и победу одержал Лоренцо со счётом 6:4, 7:6 (7:5).
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