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Определились финалисты травяного турнира категории АТР 250 в Анталье

Определились финалисты травяного турнира категории АТР 250 в Анталье
Теннис / ATP 0

В Анталье (Турция) завершились полуфинальные матчи травяного турнира категории АТР 250 с призовым фондом € 507 490.

Первым финалистом стал сербский теннисист Миомир Кецманович, на трёх тай-брейках обыгравший австралийца Джордана Томпсона — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:1). Продолжительность матча составила 2 часа 50 минут.

За главный трофей соревнований с Кецмановичем сразится итальянец Лоренцо Сонего, не испытавший проблем в матче с Пабло Карреньо-Бустой из Испании — 6:3, 7:6 (7:2). Встреча продлилась 1 час 10 минут.

Ранее 19-летний Кецманович и 24-летний Сонего в матчах основной сетки соревнований категории АТР не встречались. Их единственная встреча в туре АТР произошла во втором раунде квалификации турнира в Женеве, и победу одержал Лоренцо со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

29 июня 2019 года, суббота. 11:30 МСК
Анталья. 1/2 финала
Матч окончен
Пабло Карреньо-Буста
59
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
0 : 2
Лоренцо Сонего
75
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
1 2 3
           
3 6 2  
6 7 7  
           
28 июня 2019 года, пятница. 13:30 МСК
Анталья. 1/2 финала
Матч окончен
Миомир Кецманович
82
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
2 : 1
Джордан Томпсон
45
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
1 2 3
           
6 5 7 7 7 7
7 7 6 5 6 1
           
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