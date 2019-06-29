Тренер: наконец-то Серену Уильямс ничто не беспокоит
Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, рассказал о готовности 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» к старту Уимблдона.
«Я счастлив, потому что Серена наконец-то залечила травму. До этого её три месяца беспокоило колено, оно всё время отекало. Ей приходилось каждый день с этим бороться и играть через боль.
Помогла терапия, а не хирургия. Удалось решить вопрос за две недели. Всё вышло не так плохо, как мы думали. Колено болело, но решение проблемы оказалось не самым сложным. Серена верит в себя даже в самых тяжёлых ситуациях", — приводит слова Муратоглу New York Times.
В 2018 году С. Уильямс дошла до финала Уимблдона, где проиграла представительнице Германии Анжелике Кербер.
Фото Серены Уильямс появится на пачке американских хлопьев «Завтрак чемпионов»
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