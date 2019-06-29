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Тренер: наконец-то Серену Уильямс ничто не беспокоит

Тренер: наконец-то Серену Уильямс ничто не беспокоит
Теннис / Уимблдон 2019 0

Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, рассказал о готовности 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» к старту Уимблдона.

«Я счастлив, потому что Серена наконец-то залечила травму. До этого её три месяца беспокоило колено, оно всё время отекало. Ей приходилось каждый день с этим бороться и играть через боль.

Помогла терапия, а не хирургия. Удалось решить вопрос за две недели. Всё вышло не так плохо, как мы думали. Колено болело, но решение проблемы оказалось не самым сложным. Серена верит в себя даже в самых тяжёлых ситуациях", — приводит слова Муратоглу New York Times.

В 2018 году С. Уильямс дошла до финала Уимблдона, где проиграла представительнице Германии Анжелике Кербер.

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