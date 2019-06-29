14-я ракетка мира не выступит на Уимблдоне

Хорватский теннисист Борна Чорич пропустит Уимблдон, информирует пресс-служба соревнований.

Напомним, на минувшей неделе 14-я ракетка мира не доиграл четвертьфинальный матч на турнире в Галле (Германия), снявшись из-за травмы спины.

Таким образом, в основной сетке Уимблдона место Чорича займёт Брейден Шнур из Канады.

Напомним, первый номер посева получил действующий чемпион соревнований, первая ракетка мира серб Новак Джокович. Вторым, невзирая на рейтинг, стал швейцарец Роджер Федерер. Испанец Рафаэль Надаль посеян под третьим номером.

Турнир пройдёт с 1 по 14 июля. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований Джокович выиграл у представителя ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).