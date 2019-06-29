Шарапова: выступаю за равные призовые для мужчин и женщин во всех видах спорта

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о трудностях, с которыми приходится сталкиваться профессиональным спортсменам в общении с журналистами, а также высказалась на тему споров о введении равных призовых для мужчин и женщин.



«Мы обязаны идти на пресс-конференцию независимо от того, выиграли мы матч или проиграли. Для журналистов нет никаких границ, руководств или сводов правил. Они спрашивают абсолютно обо всём, могут задать вопрос как о игре, так и на личные темы. Иногда после матча не получаешь ни одного вопроса о самой встрече. Приходя на пресс-конференцию, ты должен быть профессионалом. Вопросы могут быть сложными и не соответствовать вашим ожиданиям. Это нормально. Такова жизнь.



Я до сих пор чувствую, что спор о призовых продолжается. Спортсменки борются за это равенство, что совершенно правильно. Это ещё одна вещь, за которую мы должны бороться, и мы делаем это, потому что это часть нашей профессии и нашей жизни. Я хочу равенства для каждого спортсмена во всех видах спорта», — приводит слова Шараповой Glamour.

Шарапова поддержала ЛГБТ-сообщество