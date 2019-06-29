Джокович – Маррею: добро пожаловать обратно, мой друг!

В Лондоне (Великобритания) завершается подготовка к главному травяному турниру сезона – Уимблдону. Ведущие теннисисты планеты съезжаются к месту проведения соревнований. Первая ракетка мира серб Новак Джокович встретился с британцем Энди Марреем, для которого этот турнир станет первым после перенесённой операции на тазобедренном суставе.



Теннисист из Сербии выложил в своём «инстаграме» совместное фото с Марреем после тренировки на кортах Уимблдона, написав: «Добро пожаловать обратно, мой друг!» Экс первая ракетка мира из Великобритании не выступит на турнире в одиночном разряде, поскольку последствия травмы бедра пока не позволяют ему полноценно вернуться в тур.

Маррей примет участия в парном турнире вместе с французом Пьером-Югом Эрбером. Британец также планирует выступить в миксте. Уимблдон стартует в Лондоне 1 июля.