Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Red Bull Rollercoaster — большой скейт ивент из Германии
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

25 эйсов помогли итальянцу Сонего одержать победу на турнире в Анталье

25 эйсов помогли итальянцу Сонего одержать победу на турнире в Анталье
Теннис / ATP 0

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего стал победителем турнира в Анталье (Турция). В напряжённом финальном поединке он одолел 19-летнего серба Миомира Кецмановича со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:1. Соперники ранее не встречались.

Продолжительность поединка составила 2 часа 49 минут. Сонего 25 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. На счету Кецмановича 5 эйсов, 5 двойных ошибок и один созданный брейк-пойнт, который сербский теннисист не сумел реализовать.

Для 24-летнего уроженца Турира, занимающего 75-ю строчку мирового рейтинга, этот титул станет первым в профессиональной карьере. Призовой фонд турнира в Анталье составил € 507 490, из которых Сонего получит € 76 840.

29 июня 2019 года, суббота. 15:00 МСК
Анталья. Финал
Матч окончен
Миомир Кецманович
82
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
1 : 2
Лоренцо Сонего
75
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
1 2 3
           
7 7 6 5 1
6 5 7 7 6
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент