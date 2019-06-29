25 эйсов помогли итальянцу Сонего одержать победу на турнире в Анталье
Итальянский теннисист Лоренцо Сонего стал победителем турнира в Анталье (Турция). В напряжённом финальном поединке он одолел 19-летнего серба Миомира Кецмановича со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:1. Соперники ранее не встречались.
Продолжительность поединка составила 2 часа 49 минут. Сонего 25 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. На счету Кецмановича 5 эйсов, 5 двойных ошибок и один созданный брейк-пойнт, который сербский теннисист не сумел реализовать.
Для 24-летнего уроженца Турира, занимающего 75-ю строчку мирового рейтинга, этот титул станет первым в профессиональной карьере. Призовой фонд турнира в Анталье составил € 507 490, из которых Сонего получит € 76 840.
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