Американец Фритц за час одолел Куэрри в финале турнира в Истбурне

21-летний американский теннисист Тейлор Фритц одержал победу на турнире в Истбурне (Великобритания). В финальном поединке он одолел своего соотечественника Сэма Куэрри со счётом 6:3, 6:4. По показателю личных встреч Фритц вырвался вперёд – 3-2.
Продолжительность поединка составила 1 час 2 минуты. Фритц 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Куэрри 9 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 созданный брейк-пойнт, который 31-летнему теннисисту не удалось реализовать.
Для Фритца, располагающегося на 42-й строчке мирового рейтинга, этот титул стал первым в профессиональной карьере. Призовой фонд турнира в Истбурне составил £ 38 млн (около $ 42 млн), из которых уроженец Санта-Фе получит $ 57 тыс. за победу.
- 29 июня 2019
-
18:52
-
18:31
-
18:19
-
17:53
-
17:26
-
16:45
-
15:57
-
13:53
-
12:24
-
11:10
-
10:35
-
09:32
-
00:54
-
00:40
-
00:27
- 28 июня 2019
-
23:52
-
23:24
-
22:16
-
21:38
-
21:21
-
20:39
-
20:30
-
20:08
-
19:22
-
18:53
-
17:48
-
17:28
-
16:01
-
15:18
-
14:57
-
14:34
-
13:16
-
13:05
-
12:57
-
12:27