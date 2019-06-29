Американец Фритц за час одолел Куэрри в финале турнира в Истбурне

21-летний американский теннисист Тейлор Фритц одержал победу на турнире в Истбурне (Великобритания). В финальном поединке он одолел своего соотечественника Сэма Куэрри со счётом 6:3, 6:4. По показателю личных встреч Фритц вырвался вперёд – 3-2.



Продолжительность поединка составила 1 час 2 минуты. Фритц 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Куэрри 9 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 созданный брейк-пойнт, который 31-летнему теннисисту не удалось реализовать.



Для Фритца, располагающегося на 42-й строчке мирового рейтинга, этот титул стал первым в профессиональной карьере. Призовой фонд турнира в Истбурне составил £ 38 млн (около $ 42 млн), из которых уроженец Санта-Фе получит $ 57 тыс. за победу.

