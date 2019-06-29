Энди Маррей может сыграть в паре с Сереной Уильямс в миксте на Уимблдоне

Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей, ранее заявлявший об отказах некоторых теннисисток на предложения об участии в миксте, может встать в пару с Сереной Уильямс на турнире смешанных дуэтов. Ранее спортсмены уже играли вместе и остались довольны друг другом.



«Серена, возможно, лучший игрок за всю историю. Она была бы довольно хорошим партнёром», — сказал британец, отвечая на вопрос о возможном участии в миксе с Сереной Уильямс. Американка явно намекнула на реальность совместных выступлений с Марреем. «Я открыта для предложений. Нам просто нужно подождать, и тогда посмотрим», — приводит слова Уильямс официальный аккаунт Уимблдона в «Твиттере».



Напомним, ранее сообщалось об отказе первой ракетки мира австралийки Эшли Барти от участия в миксте с Марреем. Многие теннисистки предложили британцу свою кандидатуру. Среди них была и россиянка Мария Шарапова.



Маррей, оценивая предложение Шараповой выступить в паре, вспомнил о её допинге