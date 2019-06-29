Надаль отказался обсуждать конфликт с Кирьосом, обвинявшим его в неискренности

По итогам жеребьёвки Уимблдона вторая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль попал в одну половину сетки с австралийцем Ником Кирьосом. Они могут встретиться уже на стадии второго круга, если Надаль обыграет японца Юити Сугиту, а Кирьос — своего соотечественника Джордана Томпсона.



Испанец не захотел обсуждать возможность этого поединка и свой конфликт с австралийцем. «Честно говоря, я толком не знаю Кирьоса. Я не хочу много говорить о Нике, потому что я играю не с ним, а с Сугитой. Если мы оба выиграем свои матчи, у вас будет достаточно времени спросить меня о грядущей встрече», — приводит слова теннисиста Daily Express.



Напомним, в мае Кирьос, говоря об испанском теннисисте, назвал его своей мнительной противоположностью. Австралиец обвинял Надаля в неискренности на корте и высказывании претензий только после матчей.

Кирьос: Надаль – моя очень мнительная противоположность