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Британский психолог: у психопатов и игроков вроде Федерера много схожих черт

Британский психолог: у психопатов и игроков вроде Федерера много схожих черт
Теннис / ATP 0

Известный спортивный психолог из Великобритании Майкл Колфилд рассказал о своеобразном мышлении ведущих спортсменов, позволяющем добиваться наилучших результатов.

«Мне повезло познакомиться с тренерами, менеджерами и спортсменами. Но мне всё объяснил профессор психопатии из Оксфорда. Он сказал, что у психопатов и таких людей, как Федерер, очень много схожих черт.

Однако если психопаты хотят убивать людей, то спортсмены просто желают побеждать в рамках правил. Он сказал, что общими чертами таких спортсменов и психопатов являются целеустремленность, помешательство и готовность идти на всё ради достижения цели. Я называю спортсменов самыми прекрасными психопатами.

В любой встрече возникает решающий момент, решающий мяч. Если Надаль, Федерер, Джокович, Маррей играют по четыре часа, то это упорные четыре часа, а потом наступает решающий момент. И они не боятся его, а обожают. Это настоящее помешательство. Награды велики, но для них это меньшая из мотиваций. У таких спортсменов столько денег, что больше и не надо. Их мотивирует желание прогрессировать и двигаться впёред», — приводит слова психолога The Guardian.

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