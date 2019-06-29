Британский психолог: у психопатов и игроков вроде Федерера много схожих черт

Известный спортивный психолог из Великобритании Майкл Колфилд рассказал о своеобразном мышлении ведущих спортсменов, позволяющем добиваться наилучших результатов.
«Мне повезло познакомиться с тренерами, менеджерами и спортсменами. Но мне всё объяснил профессор психопатии из Оксфорда. Он сказал, что у психопатов и таких людей, как Федерер, очень много схожих черт.
Однако если психопаты хотят убивать людей, то спортсмены просто желают побеждать в рамках правил. Он сказал, что общими чертами таких спортсменов и психопатов являются целеустремленность, помешательство и готовность идти на всё ради достижения цели. Я называю спортсменов самыми прекрасными психопатами.
В любой встрече возникает решающий момент, решающий мяч. Если Надаль, Федерер, Джокович, Маррей играют по четыре часа, то это упорные четыре часа, а потом наступает решающий момент. И они не боятся его, а обожают. Это настоящее помешательство. Награды велики, но для них это меньшая из мотиваций. У таких спортсменов столько денег, что больше и не надо. Их мотивирует желание прогрессировать и двигаться впёред», — приводит слова психолога The Guardian.
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