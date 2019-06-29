Первый титул итальянца Сонего — в видеообзоре финала турнира в Анталье

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего стал победителем турнира в Анталье (Турция). В напряжённом финальном поединке он одолел 19-летнего серба Миомира Кецмановича со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:1. Соперники ранее не встречались. Продолжительность поединка составила 2 часа 49 минут.



Сонего 25 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. В ходе второго сета Кецманович имел возможность выиграть поединок, заработав матчбол, однако Сонего сумел его отыграть и довести дело до тай-брейка. В решающем сете итальянец владел как игровым, так и психологическим преимуществом и закономерно победил. Для 24-летнего теннисиста, занимающего 75-ю строчку мирового рейтинга, этот титул стал первым в профессиональной карьере.

Посмотреть видеообзор финала турнира в Анталье можно на «Чемпионате».