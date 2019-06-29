Шарапова назвала самую слабую черту своего характера

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, какую черту своего характера считает самой слабой и как ей удаётся справляться с проблемами, возникающими в связи с этим.



«Моя самая слабая черта? Я нетерпеливая. Когда делаешь свою работу хорошо, хочешь видеть результаты. Этот вид спорта постоянно учит меня, что в одночасье это не произойдёт. Требуется время, поэтому мне всегда хочется посмотреть, что получится вследствие работы, в которую я вложила свои силы. Результат всегда приходит в очень разное время по сравнению с тем, что я себе представляла.



Иногда требуется всего несколько человек, которые скажут, что они верят в тебя. Это те люди, которые знают тебя и имеют для тебя значение. Их решимость приобретает ещё большую ценность из-за тех многих лет, которые проводишь с ними вместе. Они знают тебя изнутри и снаружи», — приводит слова Шараповой Glamour.