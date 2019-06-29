Видеообзор победы 21-летнего американца Фритца в финале турнира в Истбурне

21-летний американский теннисист Тейлор Фритц одержал победу на турнире в Истбурне (Великобритания). В финальном поединке он со счётом 6:3, 6:4 одолел соотечественника — Сэма Куэрри. По показателю личных встреч Фритц вырвался вперёд — 3-2. Продолжительность поединка составила 1 час 2 минуты.



Фритц 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. Для теннисиста из США, располагающегося на 42-й строчке мирового рейтинга, этот титул стал первым в профессиональной карьере. Призовой фонд турнира в Истбурне составил £ 38 млн (около $ 42 млн), из которых уроженец Санта-Фе получит $ 57 тыс. за победу.

Видеообзор финального поединка турнира в Истбурне можно посмотреть на «Чемпионате».