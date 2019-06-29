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Джокович встал на носочки, чтобы казаться одного роста с Хачановым на фотографии

Джокович встал на носочки, чтобы казаться одного роста с Хачановым на фотографии
Теннис / Уимблдон 2019 0

Ведущие теннисисты планеты продолжают подготовку к главному травяному турниру сезона — Уимблдону. Первая ракетка мира серб Новак Джокович и россиянин Карен Хачанов, располагающийся на девятой строчке рейтинга ATP, провели совместную тренировку.

Спортсмены оказались довольны спаррингом и по его окончании решили сделать фото. Россиянин, рост которого составляет 199 см, оказался на полголовы выше серба (188 см). Тогда Джокович решил приподняться на носочки, чтобы казаться с Хачановым одного роста. «Я однозначно выше. Ты отлично бил сегодня, дружище», — иронично написал Джокович в своём «инстаграме».

Россиянин также разместил эту фотографию в своём аккаунте, поблагодарив серба за спарринг и предложив болельщикам придумать смешную подпись.

Уимблдон стартует в Лондоне (Великобритания) в понедельник, 1 июля.

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