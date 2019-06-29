Четыре теннисиста в знак протеста вышли из совета игроков ATP

В пятницу, 28 июня, состоялось заседание совета игроков, на котором проходил выбор нового представителя в совете директоров ATP. Результаты не устроили британца Джейми Маррея, голландца Робина Хасе, украинца Сергея Стаховского и венесуэльца Дани Валверду. Все четверо объявили об уходе из совета игроков, где теперь осталось всего шесть человек из необходимых десяти.
«В свете последних событий я потерял веру в то, что моё нахождение в совете имеет хоть какое-то влияние на будущее нашего тура. Проблемы, которые проявятся со временем, полностью дискредитируют существующую структуру и наше безвозмездное желание помогать игрокам.
Очень грустно видеть, как личная выгода и мстительность привели к разлому. То, что происходило в последние шесть месяцев, было крайне тяжело перенести. Выбранное направление разочаровывает», — написал Стаховский в своём «твиттере». Похожим образом высказались Маррей, Хасе и Валверду.
Напомним, одной из причин конфликта стали споры об отставке главы ATP Криса Кермода и разоблачения аргентинского теннисиста Марко Трунгеллити, раскрывшего схему договорных матчей. Кроме того, совет игроков часто обвиняли в том, что все решения организации принимает исключительно её глава — серб Новак Джокович.
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