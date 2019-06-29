Маррей: на Уимблдоне многого от меня не ждите
Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей, пропустивший полгода из-за травмы бедра и последующего восстановления после операции, рассказал о своих ожиданиях от Уимблдона, где он выступит в парном разряде.
«Мои ожидания нисколько не изменились. Постараюсь сделать так, чтобы они и дальше не менялись в течение нескольких следующих лет. Я просто счастлив снова играть в теннис. Хочется выступить хорошо. Всегда играю только на победу. Я действительно чувствую себя конкурентоспособным.
Но… Я не знал ещё четыре или пять недель назад, смогу ли я вообще играть на траве, поэтому не стоит ждать от меня многого. Но как только я выйду на корт, я попытаюсь выиграть каждый матч, в котором буду принимать участие», — приводит слова Маррея ATP.
10 причин следить за Уимблдоном
Вторая крыша, возвращение Шараповой и Маррея, фавориты Джокович, Федерер и Надаль, а также попытка молодых их подвинуть.
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