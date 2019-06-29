Джокович: я стал лучшим теннисистом мира благодаря Надалю и Федереру

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о соперничестве с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером, поблагодарив их за соперничество.
«Очевидно, я не был особенно счастлив стать частью эпохи Федерера — Надаля в начале своей карьеры. Я не выиграл многие турниры «Большого шлема» из-за них. Сейчас совсем другая история. Я очень рад быть частью этой эпохи. Это соперничество сделало меня лучшим игроком мира. Я много раз говорил, что Надаль и Федерер дополняли мою игру.
Они заставили меня понять, что именно мне нужно сделать, чтобы превзойти этих парней и победить их на турнирах «Большого шлема». Существует соперничество между нами тремя, а также британцем Энди Марреем в последние 10–15 лет. Я думаю, оно принесло огромную пользу нашему виду спорта. Мы все от этого выиграли», — приводит слова Джоковича ATP.
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